Барак Обама заразился COVID-19

Барак Обама. Фото: Pixabay

Экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама сообщил в своем Twitter, что заразился коронавирусной инфекцией.

"Я только что дал положительный результат на COVID-19. У меня пару дней першит в горле, но в остальном чувствую себя нормально. Мы с Мишель благодарны за прививку и ревакцинацию, и у нее отрицательный результат", - написал Обама.

Обама напомнил о необходимости сделать прививку от COVID-19.

Барак Обама - первый темнокожий президент в истории США. Впервые избран на этот пост в ноябре 2008, был переизбран в 2012 году на второй президентский срок. Лауреат Нобелевской премии мира 2009 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1960519-barak-obama-zarazilsya-covid-19/