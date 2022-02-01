Что делать, если экспресс-тест показал положительный результат

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Заместитель главврача по лечебной работе городской клинической инфекционной больницы имени И. С. Жекеновой, врач-инфекционист Тамара Утаганова рассказала, можно ли определить с помощью экспресс-теста, заболел ли человек коронавирусом или нет, передает NUR.KZ.

По словам Утагановой, экспресс-тесты для личного пользования сегодня продаются в аптеках города и направлены на то, чтобы определить наличие антигена коронавирусной инфекции. Проще говоря, с помощью экспресс-теста можно выяснить, болен ли человек КВИ или нет.

Корреляция с ПЦР-тестом практически стопроцентная, говорит инфекционист, но результат может зависеть и от того, как тест выполнен. Ошибки могут случаться при исследованиях, в том числе и лабораторных.

"Я знаю, что для личного пользования тесты есть. При определении положительного результата надо сообщать в поликлинику в обязательном порядке и сдавать ПЦР-анализ.

Экспресс-тест нужен, чтобы определить при первых симптомах, является ли данная ситуация коронавирусной или нет", - объяснила Утаганова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1954020-chto-delat-esli-ekspress-test-pokazal-polozhitelnyy-rezultat/