Локдаун для непривитых отменят в Австрии

Хальштат, Австрия. Иллюстративное фото: Pexels

Локдаун для невакцинированных жителей отменят в Австрии с 31 января, передает РИА Новости.

"Локдаун для непривитых заканчивается со следующего понедельника", - сообщил канцлер Карл Нехаммер.

Такое решение было принято в связи со стабилизацией обстановки в больницах. В частности, в отделениях интенсивной терапии.

Но непривитым также запрещено посещать общественные места вроде ресторанов, магазинов, объектов культуры и искусства. Их разрешается посещать только привитым или недавно переболевшим коронавирусом гражданам.

Обязательное правило носить маску по-прежнему сохраняется.

Сертификат вакцинации получивших две дозы прививки действителен на протяжении шести месяцев. А у получивших третий укол - девять месяцев. Это подтвердил глава министерства здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштайн.

Напомним, с февраля в этой стране будет введена обязательная вакцинация против коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953133-lokdaun-dlya-neprivityh-otmenyat-v-avstrii/