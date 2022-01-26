Больница в США отказала в пересадке сердца невакцинированному мужчине

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Мужчине отказали в пересадке сердца, потому что он отказался вакцинироваться, передает Би-би-си.

Клиника Brigham and Women's Hospital в Бостоне исключила 31-летнего Фергюсона из списка ожидающих, которым вскоре должна быть сделана пересадка органа. Причиной стало то, что американец отказался делать прививку от коронавируса из-за своих убеждений.

Сама больница заявила, что лишь выполняет правила.

"Учитывая нехватку доступных органов, мы делаем все возможное, чтобы пациент, получивший пересаженный орган, имел наибольшие шансы на выживание", - сказали в медицинском учреждении.

Фергюсон находится в больнице с 26 ноября прошлого года. Он страдает наследственным заболеванием сердца, при котором его легкие наполняются кровью и жидкостью.

К тому же, по словам пациента, вакцинация может неблагоприятно сказаться на его сердце.

Хотя Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) утверждают, что ожидающим трансплантацию следует сделать прививку и ревакцинацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953006-bolnitsa-v-ssha-otkazala-v-peresadke-serdtsa-nevaktsinirovannomu-muzhchine/