Искажение обоняния может появиться у детей, перенесших COVID-19

Иллюстративное фото: pixabay.com

Врач из Великобритании заявил, что у детей, перенесших COVID-19, может измениться обоняние, что повлияет на восприятие вкуса знакомых продуктов. По его словам, многие дети могут стать привередливыми в еде, даже если раньше не были таковыми, передает CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. На сайте мы публикуем рассылку за предыдущий день. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Ведущий британский эксперт по запахам Карл Филпотт, профессор Медицинской школы Норвича Университета Восточной Англии, и благотворительная организация Fifth Sense выпустили во вторник руководство для родителей и медицинских работников, призванное распознать расстройство и отличить его от капризов.

«Считается, что паросмия, искажение запахов, является результатом того, что обонятельные рецепторы работают меньше и это приводит к способности улавливать лишь некоторые компоненты запахов. Мы знаем, что она поразила примерно 250 тысяч взрослых в Великобритании, но в последние несколько месяцев мы видим распространение этого явления и среди детей», — прокомментировал Филпотт.

Филпотт отмечает, что до сих пор медицинские работники не признавали это состояние, и предполагали, что дети просто плохо едят, хотя у этого существует основная причина. «Для некоторых детей и особенно для тех, у кого уже были проблемы с едой, это состояние может вызывать огромные сложности. Я предполагаю, что многие родители находятся в отчаянии и очень обеспокоены», — сказал он.

В своих рекомендациях для специалистов и родителей профессор Филпотт говорит, что к детям нужно прислушиваться и верить им. Он также отмечает, что родители могут вести дневник, в котором будут отмечать продукты и реакцию детей на них. Например, триггером может стать запах жареного мяса, лука или чеснока, а также свежесваренного кофе.

«Родители и медицинские работники должны поощрять детей пробовать разные продукты. В том числе, имеющие менее резкий вкус. Например, макароны, бананы или мягкий сыр. Это поможет понять, что нравится ребенку, а что вызывает у него отторжение. Протеиновые и витаминные молочные коктейли, с ванилью или без вкусовых добавок, могут помочь детям получать необходимые им питательные вещества, не раздражая вкусовые рецепторы», — сказал он.

Филпотт также сказал, что детям и взрослым следует подумать об «обучении обонянию», простой технике, которая не имеет побочных эффектов, но может помочь вернуть рецепторы в норму. Она включает в себя вдыхание как минимум четырех различных запахов. Например, эвкалипта, лимона, розы, корицы, шоколада, кофе или лаванды, два раза в день ежедневно в течение нескольких месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951921-iskazhenie-obonyaniya-mozhet-poyavitsya-u-detey-perenesshih-covid-19/