Аким Атырауской области и его заместитель заразились COVID-19

Махамбет Досмухамбетов. Фото: instagram.com/m.dosmukhambetov_online

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов и его первый заместитель Серик Айдарбеков заразились коронавирусом. Об этом сообщил глава пресс-службы аппарата акима Ержан Толек на своей странице в Facebook.

"В связи с положительным результатом ПЦР-тестирования на COVID-19 аким области Махамбет Досмухамбетов и первый заместитель акима области Серик Айдарбеков с 12 января текущего года работают в удаленном режиме работы.

Руководство области находится в Атырау и продолжает осуществлять оперативное управление регионом", - говорится в публикации.

Напомним, с 12 января Атырауская область находится в "красной" зоне по коронавирусу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951488-akim-atyrauskoy-oblasti-i-ego-zamestitel-zarazilis-covid-19/