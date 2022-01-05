Больше 400 случаев заражения КВИ выявили в Казахстане за сутки

За минувшие сутки, 4 января, в Казахстане зарегистрировали 403 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz. Отметим, это на 10 случаев меньше, чем вчера.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- Нур-Султан - 76
- Алматы - 93
- Шымкент - 49
- Акмолинская область - 39
- Актюбинская область - 14
- Алматинская область - 12
- Атырауская область - 18
- Восточно-Казахстанская область - 16
- Жамбылская область - 4
- Западно-Казахстанская область - 6
- Карагандинская область - 46
- Костанайская область - 13
- Кызылординская область - 25
- Мангистауская область - 7
- Павлодарская область - 25
- Северо-Казахстанская область - 29
- Туркестанская область - 11
За все время пандемии в стране выявили 990 039 человек, зараженных КВИ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949796-bolshe-400-sluchaev-zarazheniya-kvi-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/