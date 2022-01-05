Здоровье
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Больше 400 случаев заражения КВИ выявили в Казахстане за сутки

Врачи в защитных костюмах
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За минувшие сутки, 4 января, в Казахстане зарегистрировали 403 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz. Отметим, это на 10 случаев меньше, чем вчера.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • Нур-Султан - 76
  • Алматы - 93
  • Шымкент - 49
  • Акмолинская область - 39
  • Актюбинская область - 14
  • Алматинская область - 12
  • Атырауская область - 18
  • Восточно-Казахстанская область - 16
  • Жамбылская область - 4
  • Западно-Казахстанская область - 6
  • Карагандинская область - 46
  • Костанайская область - 13
  • Кызылординская область - 25
  • Мангистауская область - 7
  • Павлодарская область - 25
  • Северо-Казахстанская область - 29
  • Туркестанская область - 11

За все время пандемии в стране выявили 990 039 человек, зараженных КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949796-bolshe-400-sluchaev-zarazheniya-kvi-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/

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