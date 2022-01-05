Больше 400 случаев заражения КВИ выявили в Казахстане за сутки

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За минувшие сутки, 4 января, в Казахстане зарегистрировали 403 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz. Отметим, это на 10 случаев меньше, чем вчера.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

Нур-Султан - 76

Алматы - 93

Шымкент - 49

Акмолинская область - 39

Актюбинская область - 14

Алматинская область - 12

Атырауская область - 18

Восточно-Казахстанская область - 16

Жамбылская область - 4

Западно-Казахстанская область - 6

Карагандинская область - 46

Костанайская область - 13

Кызылординская область - 25

Мангистауская область - 7

Павлодарская область - 25

Северо-Казахстанская область - 29

Туркестанская область - 11

За все время пандемии в стране выявили 990 039 человек, зараженных КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949796-bolshe-400-sluchaev-zarazheniya-kvi-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/