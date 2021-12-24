Информацию о появлении в Казахстане "омикрона" опровергли

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Ранее в СМИ появилась новость о том, что в Западно-Казахстанской области выявили омикрон-штамм. Однако официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев заверил, что информация неверная, передает корреспондент NUR.KZ.

"Информация о появлении в Казахстане "омикрона" не соответствует действительности. На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в стране стабильная. Омикрон-штамма нет. Призываем граждан не выезжать за границу и встретить Новый год в кругу семьи", - сказал Ержан Байтанаев.

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области также опровергли распространяемые в СМИ сведения о появлении на территории региона этого штамма.

"В области случаев "омикрона" на сегодняшний день не зарегистрировано. В связи с выявлением в мире штамма коронавирусной инфекции "омикрон", учитывая важность своевременного выявления новых вариантов SARS-CoV-2, в системе эпидемиологического надзора за COVID-19 для секвенирования (расшифровки генома вируса - прим. ред.) штамма "омикрон" в Национальный центр экспертизы Нур-Султана отправлены пробы положительных результатов от больных КВИ. Результаты еще в работе", - сказала заместитель руководителя ведомства Гульдана Кереева.

Отметим, о появлении нового штамма на территории Западно-Казахстанской сообщили в Telegram-канале "Уральской недели". Позже пост был удален.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1948395-informatsiyu-o-poyavlenii-v-kazahstane-omikrona-oprovergli/