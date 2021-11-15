Российский министр заявил об усилении эффекта при комбинации вакцин от COVID-19 и гриппа

Михаил Мурашко. Фото: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что сочетание вакцины "Спутник V" и прививки от гриппа может усилить защитный эффект организма, передает ТАСС.

По словам Мурашко, получить две вакцины за один визит к врачу для самого пациента будет удобнее и быстрее.

"Мы уже давали информацию о завершении исследований по сочетанию "Спутника" и вакцины от гриппа. Первые результаты показывают, что такая комбинация возможна и даже усиливает эффект. Два укола за один визит к врачу. Это и проще, и быстрее, и удобнее", – приводит его слова агентство.

Глава Минздрава России отметил, что те, кто не получил вакцину от COVID-19, хуже переносят заболевание и в дальнейшем долго испытывают постковидные симптомы.

Ранее санврач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал, как сочетать прививки от гриппа и коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942217-rossiyskiy-ministr-zayavil-ob-usilenii-effekta-pri-kombinatsii-vaktsin-ot-covid-19-i-grippa/