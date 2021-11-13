Имена нарушителей с "красным" статусом опубликовали власти Нур-Султана

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В Нур-Султане за нарушение режима самоизоляции к ответственности привлечены 19 человек, их имена власти опубликовали на сайте акимата города.

В сообщении акимата говорится, что в Нур-Султане в отношении 19 жителей за нарушение режима самоизоляции составлен протокол, предусматривающий административную ответственность в виде штрафа в размере 87 510 тенге (30 МРП).

"Несмотря на ограничения, жители, имеющие статус "красного" и "желтого" по COVID-19, не прекращают нарушать домашний карантин", - отметили власти.

В акимате напомнили, что нарушившие режим самоизоляции должны помнить, что они являются источниками инфекции.

"Даже если они легко переносят болезнь, они могут заразить других, для которых последствия могут быть даже фатальными", - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942068-imena-narushiteley-s-krasnym-statusom-opublikovali-vlasti-nur-sultana/