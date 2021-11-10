Роженица умерла от коронавируса в СКО

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32-летняя женщина скончалась от COVID-19 в СКО после родов. В облздраве прокомментировали трагедию, сообщает МИА "Казинформ".

Женщина скончалась на 10-е сутки после экстренного родоразрешения по жизненным показаниям, рассказали в управлении здравоохранения региона. По данному факту проводится экспертиза уполномоченными органами.

"Причиной смерти явилась тотальная пневмония беременной в сроке 31 неделя, вызванной COVID-19 . Жизнь беременной в послеродовом периоде не удалось спасти в связи с тотальным поражением легких, несмотря на проведенный комплекс лечебно-диагностических мероприятий в полном объеме в условиях реанимационного отделения многопрофильной больницы", пояснили специалисты ведомства.

Подчеркивается, что основной причиной заболевания явилось отсутствие вакцинации от КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941593-rozhenitsa-umerla-ot-koronavirusa-v-sko/