Будут ли мониторинговые группы проводить рейды на Шымбулаке, рассказал санврач

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Заместитель главного санврача Алматы Садвакас Байгабулов рассказал, будут ли мониторинговые группы проводить рейды на горнолыжном курорте Шымбулак, передает NUR.KZ.

"Как вы знаете, с 5 числа открывается сезон Медеу и Шымбулака, эти объекты являются участниками Ashyq, для получения услуг также необходимо сканировать код", - сообщил Байгабулов.

Попасть на Шымбулак в выходные дни могут только обладатели зеленого статуса, за исключением детей, лиц, имеющих медотвод от вакцинации и недавно переболевшие граждане.

Кроме того, в будние дни доступ смогут получить обладатели как зеленого статуса, так и нейтрального - синего.

Мониторинговые группы, отметил санврач, будут проводить рейды для контроля за соблюдением дистанции, масочного режима и режима работы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940539-budut-li-monitoringovye-gruppy-provodit-reydy-na-shymbulake-rasskazal-sanvrach/