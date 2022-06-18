Какие новые продукты станут популярны в 2022 году, рассказали журналисты

Иллюстративное фото: Oscar Wong/Getty Images

Какие продукты будут популярны во второй половине 2022 года? Покупатели выясняют это во время нью-йоркской выставки Summer Fancy Food, где производители продуктов выставляют свои новинки, на которые они делают ставку в этом году, передает The Washington Post.

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Как и в модной индустрии, в производстве продуктов также существуют свои тренды. Для того, чтобы познакомиться с ними, существует выставка Summer Fancy Food, организованная Ассоциацией специализированных продуктов питания. Здесь производители продуктов со всего мира пытаются привлечь покупателей, демонстрируя свои новинки. Журналист The Washington Post Эмили Хейл отметила продукты, которые могут стать популярны в 2022 году.

Овощные закуски . Не только картофель является "королем чипсов". С ним конкурируют хрустящие морковные палочки и ломтики огурца, посыпанные солью, а также чипсы из капусты, томатов, сладкого перца, кабачков и лука. Например, компания Root Foods из Лос-Анджелеса обжаривает овощи при низкой температуре в вакууме. Это не повреждает овощи и позволяет сохранить оригинальный вкус.

. Не только картофель является "королем чипсов". С ним конкурируют хрустящие морковные палочки и ломтики огурца, посыпанные солью, а также чипсы из капусты, томатов, сладкого перца, кабачков и лука. Например, компания Root Foods из Лос-Анджелеса обжаривает овощи при низкой температуре в вакууме. Это не повреждает овощи и позволяет сохранить оригинальный вкус. Растительные морепродукты. Если искусственным мясом уже никого не удивишь, то морепродукты, приготовленные из растительных белков, все еще являются чем-то необычным. Веганские рыбные палочки, жареные креветки, крабовые и лососевые котлеты. Все это теперь доступно потребителям.

Если искусственным мясом уже никого не удивишь, то морепродукты, приготовленные из растительных белков, все еще являются чем-то необычным. Веганские рыбные палочки, жареные креветки, крабовые и лососевые котлеты. Все это теперь доступно потребителям. "Веселые" продукты. Этот тренд связан не с самим блюдом, а со способом приготовления. Например, смесь для блинов быстрого приготовления от Happy Grub. Производители предлагают добавить воду прямо в бутылку со смесью, взболтать ее и сразу вылить на сковороду. Или кленовый сироп от Runamok с мерцающими частицами. По словам производителей, за время пандемии люди сильно соскучились по веселью и нуждаются в таких товарах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/food/useful-tips/1974575-kakie-novye-produkty-stanut-populyarny-v-2022-godu-rasskazali-zhurnalisty/