Популярный подсластитель способен разрушить стенки кишечника, заявили ученые

Ученые обнаружили, что подсластитель неотам, содержащийся в сладкой выпечке и газированных напитках, способен разрушать стенки кишечника, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Потребление даже небольшого количества подсластителя неотама может привести к развитию синдрома раздраженного кишечника, резистентности к инсулину и даже сепсису — заболеванию, от которого в Британии умирает около 40 тысяч человек в год.

Результаты исследования подчеркнули, что некоторые подсластители нового поколения, придающие пищевым продуктам сверхсладкий вкус, могут оказывать токсичное воздействие на здоровье.

Доктор Хавови Чичгер, старший автор исследования и доцент Университета Англии Раскина, сказал, что, хотя подсластители могут быть более здоровой альтернативой сахару, некоторые из них могут нанести вред потребителям.

Неотам был разработан в 2002 году в качестве заменителя аспартама, подсластителя, который вызывал обеспокоенность среди потребителей Великобритании. В списке ингредиентов, указанном на этикетках продуктов, неотам часто маркирован как E961.

По словам доктора Чичгера, неотам несет угрозу для здоровья, поскольку может разрушить стенки кишечника. Этот процесс может привести к заболеванию, поскольку эпителиальный барьер, часть стенки кишечника, может разрушиться.

Предыдущие исследования, в том числе и те, которые проводил доктор Чичгер, показали, что другие популярные подсластители (сахарин, сукралоза и аспартам) также могут оказывать вредное воздействие на организм.