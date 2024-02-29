Как соленая пища влияет на риск развития почечной недостаточности, рассказали врачи в США

Слишком соленая пища повышает риск развития хронических заболеваний почек на целых 11%. К такому выводу пришли врачи из США, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, хроническими болезнями почек страдают около 37 млн взрослых в США. Болезнь, которая обычно развивается медленно, в конечном итоге приводит к тому, что почки не могут выполнять свою очистительную функцию. Это может привести к многочисленным проблемам со здоровьем.

Если заболевание прогрессирует до полной почечной недостаточности, то пациенту может потребоваться диализ или трансплантация почки.

В исследовании, опубликованном в журнале JAMA Network Open, приняли участие 465 288 человек в возрасте от 37 до 73 лет, у которых не было заболеваний почек на момент начала исследования и чье здоровье и привычки питания отслеживались на протяжении более десятка лет. За это время у 22 031 участника развилось заболевание почек.

Исследователи обнаружили, что чем чаще участники исследования добавляли поваренную соль в пищу, тем выше у них была вероятность развития заболевания почек.

По сравнению с участниками, которые редко или вообще никогда не добавляли соль, любители соленой пищи имели на 4% больше шансов развития почечной недостаточности. При этом риск увеличивался до 7% для тех, кто "обычно солит пищу", и до 11% для тех, кто солит абсолютно все блюда.