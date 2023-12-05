Как потребление соли влияет на артериальное давление, рассказали врачи в США

Согласно новому исследованию врачей из США, сокращение потребления соли всего на одну чайную ложку в день может снижать артериальное давление так же, как и лекарства от гипертонии, передает The Washington Post.

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Исследование было представлено во время научной сессии Американской кардиологической ассоциации, а также опубликовано в научном медицинском журнале JAMA.

Открытие основано на исследовании 213 взрослых в возрасте от 50 до 75 лет, включая людей, чье кровяное артериальное давление считалось нормальным, а также людей с высоким давлением (гипертонией), как получавших, так и не получавших лечение.

Исследователи измерили артериальное давление участников после того, как они в течение одной недели придерживались диеты с низким содержанием натрия, которая включала примерно на одну чайную ложку меньше поваренной соли (2,3 грамма натрия), чем обычно содержал их рацион.

Это значение сравнивали с артериальным давлением участников после того, как они в течение недели придерживались диеты с высоким содержанием натрия. Почти три четверти участников продемонстрировали, что их артериальное давление снизилось благодаря диете с низким содержанием натрия.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, почти половина взрослого населения США — около 120 млн человек — страдают гипертонией или принимают лекарства от нее.