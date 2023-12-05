Еда

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Как потребление соли влияет на артериальное давление, рассказали врачи в США

Опубликовано:

Крупная соль рассыпана по столу
Соль. Иллюстративное фото: pexels.com

Согласно новому исследованию врачей из США, сокращение потребления соли всего на одну чайную ложку в день может снижать артериальное давление так же, как и лекарства от гипертонии, передает The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Исследование было представлено во время научной сессии Американской кардиологической ассоциации, а также опубликовано в научном медицинском журнале JAMA.

Открытие основано на исследовании 213 взрослых в возрасте от 50 до 75 лет, включая людей, чье кровяное артериальное давление считалось нормальным, а также людей с высоким давлением (гипертонией), как получавших, так и не получавших лечение.

Исследователи измерили артериальное давление участников после того, как они в течение одной недели придерживались диеты с низким содержанием натрия, которая включала примерно на одну чайную ложку меньше поваренной соли (2,3 грамма натрия), чем обычно содержал их рацион.

Это значение сравнивали с артериальным давлением участников после того, как они в течение недели придерживались диеты с высоким содержанием натрия. Почти три четверти участников продемонстрировали, что их артериальное давление снизилось благодаря диете с низким содержанием натрия.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, почти половина взрослого населения США — около 120 млн человек — страдают гипертонией или принимают лекарства от нее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/food/healthy-eating/2049163-kak-potreblenie-soli-vliyaet-na-arterialnoe-davlenie-rasskazali-vrachi-v-ssha/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.