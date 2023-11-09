Почему уменьшение потребления соли может навредить человеку, рассказали врачи

Уменьшение потребления соли становится популярным трендом в питании. Однако, по данным экспертов, исключение соли из рациона не всегда является хорошим решением, передает The Washington Post.

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Активисты, придерживающиеся здорового образа жизни и исключающие соль из рациона, утверждают, что слишком высокое содержание натрия в еде может повысить риски высокого кровяного давления, болезней сердца и инсультов.

Однако обычная поваренная соль является наиболее надежным и обильным источником йода в рационе современного человека. Эксперты The Washington Post советуют учитывать этот факт.

"Йод играет решающую роль в производстве гормонов щитовидной железы, влияющих на когнитивные функции, уровень энергии и даже рост волос и ногтей", — говорит Мэрилин Тан, доцент кафедры Медицинской школы Стэнфордского университета в Калифорнии.

Слишком низкий уровень йода может вызвать гипотиреоз, при котором организм вырабатывает недостаточно гормонов щитовидной железы.

По словам доктора Тан, симптомами гипотиреоза могут быть увеличение веса, усталость, депрессивное настроение, проблемы с памятью, непереносимость холода и проблемы с желудком.

Эксперты утверждают, что прежде чем исключить соль или уменьшить ее потребление в рационе, лучше проконсультироваться с врачом и не принимать такое важное решение без наблюдения специалиста.