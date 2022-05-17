Главным принципом здорового питания поделился ученый из Великобритании

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Профессор генетической эпидемиологии из Королевского колледжа Лондона Тим Спектор говорит, что здоровый микробиом кишечника является основой здоровья всего организма. По его словам, чем больше внимания люди будут уделять разнообразию своего рациона, тем лучше они будут себя чувствовать, передает The Guardian.

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Домашний холодильник Тима Спектора больше похож на лабораторию: кефирные грибки, хлебная закваска, домашнее кимчи, чайный гриб. В то время, как большинство диет построены на исключении определенных видов продуктов, ученый считает, что разнообразие — это ключ к здоровью. По словам Тима Спектора, человек должен употреблять не менее 30 видов растительных продуктов в неделю: орехи, семена, бобовые, цельные зерна, фрукты, овощи. Разнообразие играет решающую роль в защите организма от инфекций, борьбе с возрастными изменениями и поддержании здорового веса. Кроме того, именно разнообразное питание культивирует здоровый микробиом кишечника.

"Разные виды кишечных микробов являются источником разных химических веществ. Все это укрепляет иммунную систему и улучшает обмен веществ. Как только люди начинают видеть взаимосвязь между едой и иммунной системой, это меняет их отношение к питанию. Еда — это не просто топливо. Она может изменить нашу жизнь", — говорит профессор.

На протяжении всей своей научной карьеры Тим Спектор изучал, как генетика влияет на организм человека. Однако инсульт, перенесенный в 50 лет, заставил его пересмотреть свои научные интересы и обратиться к исследованию питания. По словам профессора, ключом к здоровью является разнообразие растительной пищи, употребляемой человеком ежедневно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/food/healthy-eating/1969469-glavnym-printsipom-zdorovogo-pitaniya-podelilsya-uchenyy-iz-velikobritanii/