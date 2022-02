Названы продукты, снижающие тягу к сладкому

Иллюстративное фото: pexels.com

Специалисты рассказали о продуктах, которые снижают тягу к сладкому и предотвращают набор лишнего веса, передает Eat This Not That!.

По словам диетологов, причинами бесконтрольной тяги к сладкому являются недостаточное питание и наличие полуфабрикатов в рационе.

Специалист Эми Гудсон посоветовала сытно и полезно покушать на завтрак. К примеру, омлет с овощами, овсянка с фруктами или цельнозерновой тост. А для перекусов - богатые клетчаткой продукты. Перекусы являются не менее важными, поскольку снижают риск съесть что-то сладкое во время обеда или ужина.

Сахар повышает уровень серотонина. Поэтому этому продукту нужно найти замену. Гудсон посоветовала съесть чернослив. Повысить данный гормон способны также физические упражнения и прогулки на свежем воздухе.

Другой диетолог Лорен Манакер рассказала, что причиной тяги к сладкому может быть недосыпание. В среднем длительность ночного сна должна составлять порядка семи-восьми часов.

Кроме того, важно избегать недостатка магния в организме. Для этого надо есть больше продуктов, в составе которых есть этот элемент и принимать добавки.

