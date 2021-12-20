Диетологи перечислили пять преимуществ брокколи

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Диетологи перечислили пять преимуществ потребления брокколи и рассказали о пользе продукта для организма, передает Real Simple.

Брокколи содержит большое количество клетчатки, витамина С и витамина К, фолиевую кислоту, селен, калий и фосфор. Продукт также укрепляет иммунную систему.

"Брокколи содержит два конкретных типа сильных антиоксидантов, сульфорафаны и индолы, которые действуют как регуляторы детоксифицирующих ферментов, защищающих клетки", - объясняет диетолог Сара Петернелл.

А содержащиеся в нем компоненты предотвращают сердечные заболевания, укрепляя функции кровеносных сосудов.

Помимо этого потребление брокколи позитивно сказывается на нашем настроении, так как содержит хром, влияющий на выработку серотонина, норадреналина, мелатонина.

Данный продукт помогает увеличить количество ферментов в печени, которые защищают орган от ожирения и накопления токсинов.

Кроме того, в брокколи содержится сульфорафан, который снижает воспаление хрящей в суставах. Последнее может привести к остеоартриту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/food/healthy-eating/1947437-dietologi-perechislili-pyat-preimuschestv-brokkoli/