Диетолог предупредила о вреде обезжиренных продуктов

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Диетолог рассказала о вредных для организма свойствах обезжиренных продуктов, передает РИА Новости.

Обезжиренные продукты, по мнению диетолога Светланы Зеленцовой, содержат в себе дополнительные вещества. Они улучшают вкусовые качества, но сами по себе не являются полезными для организма. Это крахмал, гидрогенизированные растительные жиры, ароматизаторы, красители и другие.

"Чем более продукт "процессирован", т.е. обработан промышленным способом, тем он менее полезен и зачастую более калориен по сравнению с цельным", - говорит Зеленцова.

Жир - необходимый для организма элемент и недостаток его приводит к слишком большому количеству углеводов. А это, в свою очередь, может привести к проблемам с метаболизмом. При сокращении жиров мы получаем мало жирорастворимых витаминов D, A, E.

"Кроме того, жиры необходимы для усвоения некоторых необходимых нам веществ. В частности, кальция. В итоге развиваются дефицитарные состояния, что чревато многими проблемами со здоровьем", - объяснила Зеленцова.

Ограничивать количество жира можно другим способом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/food/healthy-eating/1946252-dietolog-predupredila-o-vrede-obezzhirennyh-produktov/