Назван самый вредных орех

Арахис: Pixabay

Диетолог назвала самый вредный орех, передает РИА Новости.

"Самым вредным орехом действительно можно назвать арахис (земляной орех). Вообще ошибочно считать его орехом, он относится к семейству бобовых и растет в земле. Один из минусов - является одним из самых сильных аллергенов. Так как он растет в земле, то часто подвергается воздействию плесневых грибков, которые могут негативно сказаться на здоровье человека", - говорит диетолог Светлана Панченко.

Она добавила, что во многих орехах содержится фитиновая кислота, которая препятствует нормальному усвоению ряда микроэлементов, включая железо.

Панченко посоветовала перед их употреблением вымачивать в воде несколько часов. А затем подсушивать.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/food/healthy-eating/1944396-nazvan-samyy-vrednyh-oreh/