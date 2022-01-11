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Как справиться с тревогой: 7 способов, которые помогут вам прямо сейчас

Девушка сидит на подоконнике
Иллюстративное фото: pixabay.com

Тревога — это естественный ответ на стресс. Организм чувствует опасность, запускает реакцию "бей или беги", выбрасывает в кровь адреналин и норадреналин, сердце начинает биться чаще. Но в одних случаях приступы беспокойства возникают и быстро заканчиваются. А в других становятся долгими и разрушительными. Сценарий зависит от того, почему возникла тревога.

Тревога - главное составляющее и универсальное сопровождающее кризис чувство, наиболее распространенное и общее для всех людей.

Любая значимая угроза вызывает тревогу, которая помогает мобилизовать силы в этой ситуации. Следовательно, это чувство бывает вполне нормально.

Однако сильная тревога создает замешательство, искаженные негативные суждения, сомнительные решения и пораженческое поведение, дезорганизует деятельность, приводит к неверному восприятию событий, оборонительному поведению.

Подробнее о стадиях развития кризиса и о том, как справиться с тревогой, рассказывает психолог Владимир Решетников в своем Instagram-блоге.

"Любой кризис мы переживаем как состояние сильного психологического напряжения и фрустрации, когда осознаем, что накопилось достаточное количество фактов, указывающих на то, что по-старому жить уже нельзя - как раньше не получится.

Иначе говоря, кризис наступает тогда, когда мы перестаем видеть возможные выходы", - пишет эксперт (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим.ред.)

Как выглядит кризис изнутри?

Хоть и нет двух одинаковых кризисов, тем не менее, каждый из них имеет схожие стадии развития:

Нормальное состояние

  • Используются привычные способы решения проблем.
  • Задействованы знакомые ресурсы.
  • Напряжение и расслабление сбалансированы.
  • Подход к возникающим трудностям достаточно гибкий.

Если на этой стадии человеку не хватает ресурсов для того, чтобы справиться с проблемой, удовлетворить свою потребность, то он переходит в следующую стадию.

Развивающийся кризис

  • Усиление чувства неуверенности, тревоги, фрустрации.
  • Снижение гибкости мышления.
  • Напряжение преобладает над расслаблением.
  • Старые способы решения проблем не работают.

Острый кризис

  • Переживается сильный внутренний конфликт, усиливается тревога.
  • Мышление заторможено, сковано, направлено в одну сторону - человек не способен взглянуть на ситуацию со стороны.
  • Сильный страх, связанный с переживанием неизвестности.
  • Ощущение полной исчерпанности ресурсов.

Именно, находясь на этой стадии, мы, чаще всего, и обращаемся за психологической помощью.

Возникновение новой формы

  • Осознаются новые возможности.
  • Формируются новые цели.
  • Восстанавливается способность ясно мыслить.
  • Усваиваются новые модели поведения.
  • Тревога остается, но, вместе с ней появляется и успокоение.

Комфорт

  • Виден новый путь выхода.
  • Чувство уверенности.
  • Возвращается хорошее самочувствие.
  • Укрепляется самооценка.

"Кризис в нашей жизни - нормальное явление. Нам необходимо проходить через кризисы для того, чтобы развиваться и совершенствовать свою систему ценностей и взглядов на жизнь.

Именно проходя через свои кризисы, мы растем и развиваемся", - пишет специалист.

Как избавиться от тревоги в условиях кризиса?

  • Сделайте несколько глубоких вдохов и долгих выдохов.

Ученые Стэнфордского университета обнаружили в мозге область, которая связывает частоту и глубину дыхания и эмоциональное состояние.

Как оказалось, чем активнее и более поверхностно мы дышим, тем большую нервозность и возбуждение испытываем.

  • Включите успокаивающую музыку или послушайте звуки природы.
  • Переключитесь с темы, которая вызывает ваше беспокойство.

Например, если вы нервничаете из‑за новостей, выключите телевизор и выйдите из соцсетей.

Вместо этого посмотрите комедию или мелодраму, почитайте книгу, поиграйте с котом, позвоните другу. Ваша задача — занять голову чем‑то другим, отвлечься от стрессовой ситуации.

  • Займите руки чем-нибудь полезным.

Вариантов много. Начните вязать. Высадите цветы под окнами. Почитайте ребенку книгу или проведите вместе с ним пару физических опытов.

Вымойте посуду или уберитесь в квартире. Эти занятия помогут переключиться от тревожных мыслей.

  • Научитесь говорить себе "стоп".

Следите за своими мыслями и вовремя останавливайте нежелательные.

  • Интервью с самим собой

Задайте себе вопросы:

  1. что я теряю из-за тревоги?
  2. как мне помогает тревога?
  3. с какими сложностями я столкнусь, преодолевая тревогу?
  4. какие плюсы я получу, преодолев тревогу?
  • Другой вариант — сразу обратиться к психотерапевту. Специалист сможет точно установить, что с вами происходит и постепенно поможет выйти из тревожного состояния.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/family/self-realization/1950438-kak-spravitsya-s-trevogoy-7-sposobov-kotorye-pomogut-vam-pryamo-seychas/

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