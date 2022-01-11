Как справиться с тревогой: 7 способов, которые помогут вам прямо сейчас

Иллюстративное фото: pixabay.com

Тревога — это естественный ответ на стресс. Организм чувствует опасность, запускает реакцию "бей или беги", выбрасывает в кровь адреналин и норадреналин, сердце начинает биться чаще. Но в одних случаях приступы беспокойства возникают и быстро заканчиваются. А в других становятся долгими и разрушительными. Сценарий зависит от того, почему возникла тревога.

Тревога - главное составляющее и универсальное сопровождающее кризис чувство, наиболее распространенное и общее для всех людей.

Любая значимая угроза вызывает тревогу, которая помогает мобилизовать силы в этой ситуации. Следовательно, это чувство бывает вполне нормально.

Однако сильная тревога создает замешательство, искаженные негативные суждения, сомнительные решения и пораженческое поведение, дезорганизует деятельность, приводит к неверному восприятию событий, оборонительному поведению.

Подробнее о стадиях развития кризиса и о том, как справиться с тревогой, рассказывает психолог Владимир Решетников в своем Instagram-блоге.

"Любой кризис мы переживаем как состояние сильного психологического напряжения и фрустрации, когда осознаем, что накопилось достаточное количество фактов, указывающих на то, что по-старому жить уже нельзя - как раньше не получится.

Иначе говоря, кризис наступает тогда, когда мы перестаем видеть возможные выходы", - пишет эксперт (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим.ред.)

Как выглядит кризис изнутри?

Хоть и нет двух одинаковых кризисов, тем не менее, каждый из них имеет схожие стадии развития:

Нормальное состояние

Используются привычные способы решения проблем.

Задействованы знакомые ресурсы.

Напряжение и расслабление сбалансированы.

Подход к возникающим трудностям достаточно гибкий.

Если на этой стадии человеку не хватает ресурсов для того, чтобы справиться с проблемой, удовлетворить свою потребность, то он переходит в следующую стадию.

Развивающийся кризис

Усиление чувства неуверенности, тревоги, фрустрации.

Снижение гибкости мышления.

Напряжение преобладает над расслаблением.

Старые способы решения проблем не работают.

Острый кризис

Переживается сильный внутренний конфликт, усиливается тревога.

Мышление заторможено, сковано, направлено в одну сторону - человек не способен взглянуть на ситуацию со стороны.

Сильный страх, связанный с переживанием неизвестности.

Ощущение полной исчерпанности ресурсов.

Именно, находясь на этой стадии, мы, чаще всего, и обращаемся за психологической помощью.

Возникновение новой формы

Осознаются новые возможности.

Формируются новые цели.

Восстанавливается способность ясно мыслить.

Усваиваются новые модели поведения.

Тревога остается, но, вместе с ней появляется и успокоение.

Комфорт

Виден новый путь выхода.

Чувство уверенности.

Возвращается хорошее самочувствие.

Укрепляется самооценка.

"Кризис в нашей жизни - нормальное явление. Нам необходимо проходить через кризисы для того, чтобы развиваться и совершенствовать свою систему ценностей и взглядов на жизнь.

Именно проходя через свои кризисы, мы растем и развиваемся", - пишет специалист.

Как избавиться от тревоги в условиях кризиса?

Сделайте несколько глубоких вдохов и долгих выдохов.

Ученые Стэнфордского университета обнаружили в мозге область, которая связывает частоту и глубину дыхания и эмоциональное состояние.

Как оказалось, чем активнее и более поверхностно мы дышим, тем большую нервозность и возбуждение испытываем.

Включите успокаивающую музыку или послушайте звуки природы.

Переключитесь с темы, которая вызывает ваше беспокойство.

Например, если вы нервничаете из‑за новостей, выключите телевизор и выйдите из соцсетей.

Вместо этого посмотрите комедию или мелодраму, почитайте книгу, поиграйте с котом, позвоните другу. Ваша задача — занять голову чем‑то другим, отвлечься от стрессовой ситуации.

Займите руки чем-нибудь полезным.

Вариантов много. Начните вязать. Высадите цветы под окнами. Почитайте ребенку книгу или проведите вместе с ним пару физических опытов.

Вымойте посуду или уберитесь в квартире. Эти занятия помогут переключиться от тревожных мыслей.

Научитесь говорить себе "стоп".

Следите за своими мыслями и вовремя останавливайте нежелательные.

Интервью с самим собой

Задайте себе вопросы:

что я теряю из-за тревоги? как мне помогает тревога? с какими сложностями я столкнусь, преодолевая тревогу? какие плюсы я получу, преодолев тревогу?

Другой вариант — сразу обратиться к психотерапевту. Специалист сможет точно установить, что с вами происходит и постепенно поможет выйти из тревожного состояния.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/family/self-realization/1950438-kak-spravitsya-s-trevogoy-7-sposobov-kotorye-pomogut-vam-pryamo-seychas/