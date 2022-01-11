Как справиться с тревогой: 7 способов, которые помогут вам прямо сейчас

Тревога — это естественный ответ на стресс. Организм чувствует опасность, запускает реакцию "бей или беги", выбрасывает в кровь адреналин и норадреналин, сердце начинает биться чаще. Но в одних случаях приступы беспокойства возникают и быстро заканчиваются. А в других становятся долгими и разрушительными. Сценарий зависит от того, почему возникла тревога.
Тревога - главное составляющее и универсальное сопровождающее кризис чувство, наиболее распространенное и общее для всех людей.
Любая значимая угроза вызывает тревогу, которая помогает мобилизовать силы в этой ситуации. Следовательно, это чувство бывает вполне нормально.
Однако сильная тревога создает замешательство, искаженные негативные суждения, сомнительные решения и пораженческое поведение, дезорганизует деятельность, приводит к неверному восприятию событий, оборонительному поведению.
Подробнее о стадиях развития кризиса и о том, как справиться с тревогой, рассказывает психолог Владимир Решетников в своем Instagram-блоге.
"Любой кризис мы переживаем как состояние сильного психологического напряжения и фрустрации, когда осознаем, что накопилось достаточное количество фактов, указывающих на то, что по-старому жить уже нельзя - как раньше не получится.
Иначе говоря, кризис наступает тогда, когда мы перестаем видеть возможные выходы", - пишет эксперт (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим.ред.)
Как выглядит кризис изнутри?
Хоть и нет двух одинаковых кризисов, тем не менее, каждый из них имеет схожие стадии развития:
Нормальное состояние
- Используются привычные способы решения проблем.
- Задействованы знакомые ресурсы.
- Напряжение и расслабление сбалансированы.
- Подход к возникающим трудностям достаточно гибкий.
Если на этой стадии человеку не хватает ресурсов для того, чтобы справиться с проблемой, удовлетворить свою потребность, то он переходит в следующую стадию.
Развивающийся кризис
- Усиление чувства неуверенности, тревоги, фрустрации.
- Снижение гибкости мышления.
- Напряжение преобладает над расслаблением.
- Старые способы решения проблем не работают.
Острый кризис
- Переживается сильный внутренний конфликт, усиливается тревога.
- Мышление заторможено, сковано, направлено в одну сторону - человек не способен взглянуть на ситуацию со стороны.
- Сильный страх, связанный с переживанием неизвестности.
- Ощущение полной исчерпанности ресурсов.
Именно, находясь на этой стадии, мы, чаще всего, и обращаемся за психологической помощью.
Возникновение новой формы
- Осознаются новые возможности.
- Формируются новые цели.
- Восстанавливается способность ясно мыслить.
- Усваиваются новые модели поведения.
- Тревога остается, но, вместе с ней появляется и успокоение.
Комфорт
- Виден новый путь выхода.
- Чувство уверенности.
- Возвращается хорошее самочувствие.
- Укрепляется самооценка.
"Кризис в нашей жизни - нормальное явление. Нам необходимо проходить через кризисы для того, чтобы развиваться и совершенствовать свою систему ценностей и взглядов на жизнь.
Именно проходя через свои кризисы, мы растем и развиваемся", - пишет специалист.
Как избавиться от тревоги в условиях кризиса?
- Сделайте несколько глубоких вдохов и долгих выдохов.
Ученые Стэнфордского университета обнаружили в мозге область, которая связывает частоту и глубину дыхания и эмоциональное состояние.
Как оказалось, чем активнее и более поверхностно мы дышим, тем большую нервозность и возбуждение испытываем.
- Включите успокаивающую музыку или послушайте звуки природы.
- Переключитесь с темы, которая вызывает ваше беспокойство.
Например, если вы нервничаете из‑за новостей, выключите телевизор и выйдите из соцсетей.
Вместо этого посмотрите комедию или мелодраму, почитайте книгу, поиграйте с котом, позвоните другу. Ваша задача — занять голову чем‑то другим, отвлечься от стрессовой ситуации.
- Займите руки чем-нибудь полезным.
Вариантов много. Начните вязать. Высадите цветы под окнами. Почитайте ребенку книгу или проведите вместе с ним пару физических опытов.
Вымойте посуду или уберитесь в квартире. Эти занятия помогут переключиться от тревожных мыслей.
- Научитесь говорить себе "стоп".
Следите за своими мыслями и вовремя останавливайте нежелательные.
- Интервью с самим собой
Задайте себе вопросы:
- что я теряю из-за тревоги?
- как мне помогает тревога?
- с какими сложностями я столкнусь, преодолевая тревогу?
- какие плюсы я получу, преодолев тревогу?
- Другой вариант — сразу обратиться к психотерапевту. Специалист сможет точно установить, что с вами происходит и постепенно поможет выйти из тревожного состояния.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/family/self-realization/1950438-kak-spravitsya-s-trevogoy-7-sposobov-kotorye-pomogut-vam-pryamo-seychas/