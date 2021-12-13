Психолог назвал способы пережить зиму тем, кто ее ненавидит

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Психолог рассказал, как пережить зиму человеку, который не любит холод, передает Прайм.

Мыслительные и эмоциональные процессы зависят от химического состава крови. На последнее влияет пища, жидкость, которую мы потребляем, и солнечный свет.

Первое, что порекомендовал психолог Дмитрий Синарев для поддержания бодрости духа в зиму, - продумать свое меню. И чем продуманнее и разнообразнее оно будет, тем лучше будет физическое самочувствие и настроение.

"Борьба организма с холодом - состояние довольно энергозатратное, так что зима не лучшее время для диеты. Калорийная, равно как и богатая витаминами пища нам сейчас необходима, как никогда - это естественный и нормальный процесс", - говорит Синарев.

Второе - занимайтесь спортом. Можно это делать дома или записаться на фитнес. Главное не давать своему организму засыпать и чаще двигаться.

Улучшить настроение в зимний период помогут хобби. Можно составить список книг или фильмов, которые давно хотели прочитать или посмотреть, или заняться любимым делом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/family/self-realization/1946583-psiholog-nazval-sposoby-perezhit-zimu-tem-kto-ee-nenavidit/