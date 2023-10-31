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Почему мужчины в Японии стали чаще уходить в отпуск по уходу за ребенком, рассказали эксперты

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Отец рисует вместе с сыном
Отец. Иллюстративное фото: pexels.com

Число мужчин, которые берут отпуск по уходу за ребенком, резко выросло в Японии за последний год. Правительство продолжает побуждать граждан заводить больше детей, передает Bloomberg.

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Год назад правительство включило в законодательство изменения, которые дают больше привилегий мужчинам, стремящимся уйти в отпуск по уходу за ребенком и разделить эту обязанность со своими женами. Так, теперь молодые отцы могут несколько раз брать внеплановый отпуск в течение восьми месяцев после рождения ребенка.

Спустя год было объявлено, что количество отцов, которые воспользовались этой возможностью, резко выросло. Кроме того, они стали уходить в данный вид отпуска на большее количество дней.

Согласно опросу, проведенному компанией Sekisui House, среднее количество дней, которые японские отцы провели в отпуске по уходу за ребенком, составило 23,4 дня. Еще в 2019 году этот показатель составлял 2,4 дня. Кроме того, если четыре года назад лишь 9,6% отцов брали такой отпуск, то сейчас этот показатель равен 24,4%. Эксперты считают, что этого все равно недостаточно для тех лояльных условий, которые создало японское правительство для молодых родителей, однако прогресс уже есть.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, количество времени, которое японские женщины тратят на уход за детьми и работу по дому, в пять раз превышает количество времени, которое тратят мужчины на эти же цели. По мнению экспертов, именно гендерный дисбаланс в вовлеченности в воспитание детей мог привести к демографическому кризису в Японии.

В начале 2023 года правительство страны заявило, что стремительное старение населения представляет серьезную угрозу для дальнейшего развития японского общества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/family/children/2043137-pochemu-muzhchiny-v-yaponii-stali-chasche-uhodit-v-otpusk-po-uhodu-za-rebenkom-rasskazali-eksperty/

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