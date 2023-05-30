"Местное чудо": город, в котором рождается больше всего детей, назвали в Японии

Младенец. Иллюстративное фото: pixabay.com

Уровень рождаемости в Наги, маленьком городе на западе Японии, более чем в два раза превысил средний показатель по стране. Почти в половине семей, проживающих в Наги, есть трое и более детей. Это может стать примером для остальных регионов страны, где рождаемость упала до рекордно низкого уровня, передает The Guardian.

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В январе 2023 года премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что снижение рождаемости угрожает способности Японии функционировать как общество. Согласно последнему прогнозу правительства, снижение рождаемости приведет к резкому сокращению населения Японии со 125 млн человек, которые проживают в стране сегодня, до 87 млн в 2070 году. Это также приведет к сокращению экономики, огромному давлению на семьи и перегруженности рабочей силы.

При этом в Наги коэффициент рождаемости удвоился в 2019 году. Он немного снизился в 2021 году (до показателя в 2,68), но это все равно в два раза превышает средний показатель по стране, составляющий 1,3. Наги получил прозвище "чудо-города" и его опыт в настоящее время изучается другими регионами.

Высокий уровень рождаемости является результатом двух десятилетий местных инициатив, направленных на то, чтобы превратить этот фермерский городок в утопическое место для воспитания детей. Так, в городе стремятся привлечь всех членов общины к воспитанию самых маленьких граждан.

В Наги молодая мать может легко попросить других матерей присмотреть за ее ребенком. Она также может обратиться к помощи пожилых волонтеров, которые также готовы стать бесплатной няней. В это время женщина может посетить врача, сходить в магазин и посвятить время другим делам.

Такамаса Мацусита, отец двоих маленьких детей и глава городского отдела информации и планирования, говорит, что в Наги дети до 18 лет получают бесплатное медицинское обслуживание. Кроме того, родители не платят за учебники и школьный проезд.

Но самое главное отличие Наги — это то, что весь город готов присматривать за детьми. В этом случае рождение детей не ложится финансовым бременем на молодых родителей, поэтому они с готовностью идут на пополнение семьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/family/children/2022446-mestnoe-chudo-gorod-v-kotorom-rozhdaetsya-bolshe-vsego-detey-nazvali-v-yaponii/