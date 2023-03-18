Британские родители получат 30 бесплатных часов ухода за детьми в неделю

Ребенок. Иллюстративное фото: pexels.com

Правительство Великобритании собирается направить 4 млрд фунтов стерлингов на поддержку индустрии ухода за детьми. Власти планируют дать матерям больше времени на работу. В настоящее время уход за детьми в Британии является одним из самых дорогих в мире, передает Quartz.

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В новом бюджетном плане, озвученном Канцлером Казначейства Великобритании Джереми Хантом, говорится, что все работающие родители будут иметь право на 30 бесплатных часов ухода за детьми, которые будут предоставляться утвержденным поставщиком. Эта мера будет действовать для всех детей, достигших 9-месячного возраста, до момента, пока они пойдут в школу.

Эти изменения много значат для британских родителей. По данным правительства, расходы родителей на уход за детьми сократятся на 60%, что эквивалентно тысячам фунтов стерлингов в год. На сегодняшний день Великобритания является одним из самых дорогих мест в мире для рождения детей. В среднем семьи, в которых присутствуют оба родителя, тратят на уход за детьми почти 24% своего ежемесячного заработка.

Общественники давно просили правительство обратить внимание на проблемы родителей. По их словам, отсутствие должной поддержки мешает большинству людей вернуться к работе после рождения ребенка. При этом карьера многих женщин так никогда и не восстанавливается до того уровня, который они имели до выхода в декрет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/family/children/2013306-britanskie-roditeli-poluchat-30-besplatnyh-chasov-uhoda-za-detmi-v-nedelyu/