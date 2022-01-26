Женщины в США массово увольняются из-за чувства вины перед детьми

Иллюстративное фото: pixabay.com

Работающие родители могут испытывать чувство неполноценности в пандемию из-за того, что не могут одновременно быть и продуктивными работниками и полноценно исполнять свои родительские обязанности, передает BBC.

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По мнению BBC, из-за того, что число увольнений среди работающих женщин за последний год достигло рекордно высоких значений, работодателям важно понимать связь между тем, что думают их сотрудники о себе, как о родителе, и тем, какие карьерные амбиции они перед собой ставят. Часто женщины испытывают стыд перед своим ребенком из-за того, что не могут уделять ему достаточное количество внимания, и по этой же причине они менее продуктивны на рабочем месте. Часто невозможность совмещать родительские обязанности с построением карьеры вынуждает женщин увольняться.

Идея «успеть все» массово вошла в общественное сознание в 80-х годах прошлого века, когда число женщин среди работников в Европе резко возросло. Однако сейчас эксперты опровергают идею о том, что один человек может быть одинаково эффективен и в работе и в семейной жизни. В определенный момент каждая из сфер будет страдать, потому что в приоритете оказывается другая.

Профессор Северо-Западного Университета США Синтия Вон говорит, что к исследованию этой проблемы ее побудил личный опыт. В один момент женщина поняла, что испытывает сильное давление из-за необходимости быть идеальным родителем и самым лучшим сотрудником. Вон решила изучить, что происходит с работающими женщинами, когда им кажется, что они не оправдывают социальных ожиданий. В онлайн-опросе женщин попросили оценить свою эмоциональную стабильность и способность справляться со стрессовыми ситуациями в течение рабочего дня. Затем их попросили оценить, насколько они согласны с такими заявлениями, как «тот факт, что я родитель, негативно воспринимается на работе».

«Угроза родительской идентичности — это ситуация, с которой вы можете столкнуться на работе, когда вас заставляют сомневаться в том, хороший ли вы родитель. Например, коллега может спросить, кто присматривает за вашим ребенком, пока вы работаете допоздна. Или вы вынуждены сказать учителю своего ребенка, что не можете сопровождать ребенка на экскурсии, потому что работаете. Такие ситуации могут заставить родителей чувствовать стыд», — объясняет Синтия Вон.

Психологи считают, что на рабочем месте должны быть созданы лояльные условия для тех сотрудников, которые совмещают карьеру с уходом за детьми. Это должно стать приоритетом для работодателей. По мнению Синтии Вон, нужно в целом, работать с обществом и уменьшить социальное давление на работающих родителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/family/children/1952928-zhenschiny-v-ssha-massovo-uvolnyayutsya-iz-za-chuvstva-viny-pered-detmi/