Астролог рассказала, к чему готовиться казахстанцам в 2023 году

Гульмира Махметова. Кадр из видео: КТК

Еще немного и наступит Новый 2023 год. Китайцы считают, что год кролика - один из самых счастливых периодов 12-летнего цикла. Астролог Гульмира Махметова рассказала, к чему готовиться казахстанцам, передает телеканал КТК.

По словам Гульмиры Махметовой, кролик не отличается крепким здоровьем, поэтому в 2023 году необходимо укреплять свой иммунитет. Также нежелательно покупать верхнюю одежду с мехом кролика или лисицы. Это может разозлить кролика, что приведет к неудачам.

"Для Казахстана в целом год спокойный. Могу предположить, что в 2023 году государство уделит особое внимание, окажет помощь и поддержку малообеспеченным семьям, а также мамам-одиночкам. Кролик любит учиться, поэтому могут быть изменения и в сфере образования", - поделилась астролог.

По ее прогнозам, многие смогут решить бытовые и имущественные вопросы: это могут быть покупка квартиры, увеличение жилищной площади или смена места жительства.

"В год кролика увеличивается рождаемость, поэтому у многих может быть пополнение в семействе или долгожданная беременность", - заключила Гульмира Махметова.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/esoterics/astrology/2003838-astrolog-rasskazala-k-chemu-gotovitsya-kazahstantsam-v-2023-godu/