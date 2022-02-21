22.02.2022: опасен ли для казахстанцев день семи двоек

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Нумеролог Айсулу Ахимова рассказала о редкой дате, которая выпадет 22 февраля 2022 года. По ее словам, количество двоек превышает все нормы, передает NUR.KZ.

Что же кроется за этими загадочными двойками?

"В нумерологии этот день несет в себе целых семь двоек, поскольку при сложении всех цифр в дате 22.02.2022 мы получаем 12. В этот день ваша чувствительность и интуиция будут сильнее и выше, чем в любой другой день, и многие смогут получить ответы на вопросы.

"2" в нумерологии - цифра сильная и напрямую связана с энергией, равновесием и стремлением к гармонии. При этом, у каждой цифры в нумерологии есть оборотная сторона и любое, даже самое счастливое число, в большом объеме несет свои минусы", - рассказала нумеролог.

При таком количестве двоек в дате есть риск разрушительной энергии, считает она. Поэтому в основе дня прежде всего должны стоять такие качества как спокойствие, созидание, альтруизм, дипломатия, терпение и энергия миротворца.

"Любые войны, конфликты и ссоры, начатые в этот день, будут нести тяжелые последствия, которые могут затянуться на несколько лет. Будьте сдержанны в своих замечаниях, выводах и решениях.

Избегайте пустых разговоров и сплетен, аккуратно используйте и передавайте любую услышанную информацию. Все низкочастотные эмоции, такие как зависть, проклятия, гнев, возникшие в этот день имеют серьезные последствия, касательно здоровья", - предостерегла Айсулу Ахимова.

Спорт и тяжелые нагрузки в этот день не рекомендуются, а вот пешие прогулки, массаж и медитации будут кстати.

В основе этого дня стоит очищение и освобождение на глубоком уровне.

"Постарайтесь ограничить потребление мяса и не злоупотреблять алкоголем.

По возможности 22.02.2022 лучше всего провести пост, аскезу или лечебное голодание. Обязательно пить воду. Проведите дома или на рабочем месте уборку, освободите свое пространство от всего ненужного и старого", - советует нумеролог.

Ахимова также рассказала, станет ли дата счастливой для пар, кто собирается в этот день сыграть свадьбу.

"К вопросу свадеб и бракосочетания - здесь все неоднозначно и двойственно. Дата не подходит для большинства пар. Для создания союза она в редких случаях допустима только тем единичным парам, у кого в психоматрице не более одной двойки и при наличии 3 и 4. И безусловно тем, кто находится в периоде плюса и подъема личного года (такие прогнозы я высчитываю индивидуально).

В целом эта дата для свадеб может нести нешуточные страсти, разрушительную силу и впоследствии распад отношений", - говорит Айсулу.

Новые дела и начинания не приветствуются, также не надо рассматривать вопросы кредитов и займов.

Нельзя рубить деревья и срезать растения, а также охотиться на животных. Нумеролог советует избегать любой суеты и массовых скоплений.

Лучше всего этот день провести с близкими людьми либо в уединении или монотонном труде.

"Постарайтесь услышать свой внутренний голос и обращайте внимание на знаки судьбы и сны. Информация в этот день будет идти отовсюду, ее надо просто правильно расшифровать.

В этот день энергетического потока во Вселенной, важно любое обучение, чтение книг и самообразование. Также хорошо восстанавливать потерянные связи и проводить примирение. Всю энергию "2" в этой дате важно направить на созидание и укрепление взаимоотношений.

Один из частых вопросов по карте Желаний в зеркальные даты. В этот день я не рекомендую начинать делать Карту Желаний. При этом 22.02 хорошо провести другую технику, которая частично связана с желаниями, а именно, избавление от страхов, тревожных мыслей, неуверенности и усталости. Всем спокойствия и мира в эту удивительную дату!"- заключила Айсулу Ахимова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/esoterics/astrology/1957077-22022022-opasen-li-dlya-kazahstantsev-den-semi-dvoek/