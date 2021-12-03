Проверит на выносливость и выдержку: астролог рассказала, каким будет 2022 год

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Астролог Айсулу Ахимова дала казахстанцам рекомендации как провести 2022 год и встретить его в новогоднюю ночь, передает NUR.KZ.

По ее словам, по нумерологии под наступающий год пройдет под цифрой 6. Этот год проверит многих на выносливость и выдержку.

В нумерологии 6 - сильная цифра, основные характеристики которой связаны с трудоспособностью и усердием; разумными решениями и логикой; уверенностью и смелостью.

"Глаза - ведущий орган следующего года. Упражнение этого года: каждое утро подходить к окну и смотреть вдаль, позволяя себе "видеть" красоту природы. Когда с утра мы замечаем красоту - день наполняется", - говорит Айсулу.

В этот год, по ее словам, особенно стоит прилагать усилия в работе и в любых начинаниях, просто полагаться на удачу или случай будет просто легкомысленно и непростительно.

Важно понимать об обратной стороне года. Она связана с импульсивностью, поспешностью, стремительными действиями и жесткостью.

"Этот год несет неожиданные повороты, к которым иногда сложно подготовиться заранее. Опасность 2022 года связана еще и с тем, что страны столкнутся с экономическим спадом и стагнацией.

Поэтому будьте осмотрительны со спонтанными тратами, действуйте согласно четкому анализу. Лень в этот год непростительна, также не стоит витать в облаках. Избегайте агрессии и беспечности, иначе она быстро перейдет в разрушительную силу", - говорит астролог.

Она посоветовала принимать решения со стаканом воды, выпивая жидкость маленькими глотками - это позволит получить ответы на вопросы, так как любой "стоп", уверяет она, приносит верный импульс.

"Интерес к лотереям, казино и легким деньгам увеличится, вследствие чего возможны крупные потери. Во время кризиса химерный бизнес возрастает. Будет происходить частая смена деятельности, переход на новые места работы и переезды (февраль, апрель, сентябрь). Детей, рожденных в этот год, важно с детства приучать к терпению, выносливости и трудолюбию.

Ограничение гаджетов и компьютерных игр даст рост к развитию мелкой моторики. В вопросах здоровья, в этот год стоит обратить внимание на работу печени и кровеносную систему. Также берегите зрение. В этот год ветер и воздух дает свои плоды, дышите чаще на свежем воздухе", - заявила Айсулу Ахимова.

В 2022 году она советует уделить время обучению иностранным языкам, повышению квалификации и самообразованию. В вопросах фитнеса и спорта, особо полезны занятия йогой, танцы, футбол и пешие прогулки.

Также Айсулу дала рекомендации, как провести новогоднюю ночь. Так, на столе должны быть простые, но качественные и сытные блюда. Основное блюдо она советует запечь в духовке или на гриле, либо приготовить на пару. К тому же нелишним будет добавить на стол побольше зелени.

Астролог предложила использовать специи и приправы - куркуму, шафран, паприку.

Скатерть на новогоднем столе лучше выбрать светлых тонов: белый, молочный, бежевый и золотистый, посуду в белых тонах. Лучше всего если скатерть или салфетки будут новые. Благоприятные дни для этих покупок - 7- 21 декабря.

"Нарядить елку в декабре можно с 5 по 23 декабря, чтобы к 24 декабря (24 дает цифру 6), ваша виновница торжества была готова к празднику. Говоря о новогоднем наряде, в эту ночь предпочтительны глубокие спокойные цвета и натуральные ткани в классическом крое. Избегайте ненужной вычурности, обилия рюшей, стразов, принтов и синтетики", - рассказала астролог.

Мужчинам в новогоднюю ночь лучше выбрать темно-синий или коричневый цвет одежды, либо цвет джинс.

Женщинам, кроме этих же цветов, подойдут лазурно-голубой и зеленоватые тона, ближе к оттенку морской волны, а также золотистый, медовый и песочно-бежевые оттенки, включая шоколадный.

"Женщинам важно подчеркнуть глаза в новогоднем макияже. Приобретите новую тушь или подводку для глаз 10, 11, 17 или 25 числа.

Берите в этот год доброту, порядочность и терпение!" - заключила астролог.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/esoterics/astrology/1945142-proverit-na-vynoslivost-i-vyderzhku-astrolog-rasskazala-kakim-budet-2022-god/