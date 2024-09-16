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В Великобритании женщина умерла во время конкурса по поеданию зефира

Опубликовано:

Зефир
Зефир. Иллюстративное фото: Aleksandr Zubkov / Getty Images

Участвуя в конкурсе на скоростное поедание зефира, 37-летняя женщина задохнулась и умерла. В отношении организатора мероприятия ведется расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на BILD.

Как сообщает издание, трагедия произошла в рамках благотворительной акции клуба Beddau Rugby из Уэльса, на которой собирали деньги для юных игроков.

37-летняя Натали Бусс, чей сын играл в команде подростков, была гостем мероприятия. Примерно в 11 часов вечера она поднялась на сцену, чтобы принять участие в конкурсе на скоростное поедание зефира. На выполнение задания под громкие крики зрителей у нее была одна минута.

"В итоге мать двоих детей поперхнулась и, пошатываясь, ушла за кулисы, где потеряла сознание. Медсестра, которая дежурила на мероприятии, попробовала с помощью дефибриллятора привести Бусс в сознание, однако у нее это не получилось: женщина задохнулась", - сообщается в статье.

Авторы сообщают, что против ведущего мероприятия Кристофера Гиббонса, который считается опытным организатором вечеринок, начато расследование. Сам он пока что никак не комментировал обвинения.

Напомним, схожий случай произошел в 2023 году в Омске. 38-летняя женщина, участвуя в конкурсе на скоростное поедание блинов, подавилась и умерла.

Как помочь подавившемуся человеку

На сайте российского медцентра опубликована инструкция - как помочь подавившемуся человеку:

  • встаньте сбоку и немного позади от пострадавшего. Одной рукой придерживайте грудь, другой наклоняйте человека сильно вперед. Такое положение поможет инородному телу, если оно сдвинется, выйти наружу, а не попасть обратно в дыхательные пути;
  • похлопайте основанием ладони свободной руки между лопатками пострадавшего. Сделайте 5 резких ударов.

Если эти меры не помогли:

  • встаньте позади пострадавшего, немного нагнитесь и обхватите верхнюю часть его живота обеими руками;
  • наклоните человека вперед;
  • сожмите одну руку в кулак и положите ее на верхнюю часть живота пострадавшего - на два пальца выше от пупка;
  • обхватите кулак свободной рукой и сделайте резкий толчок внутрь и вверх;
  • повторите движение не больше 5 раз;
  • если посторонний предмет из дыхательных путей не вышел и лучше не становится, вызовите скорую;

Последний способ - толчки в живот - может вызвать повреждения внутренних органов. После него желательно пройти осмотр у специалиста. 

После извлечения инородного предмета в дыхательных путях могут остаться его частички. Если человек продолжает кашлять, испытывает трудности при глотании или чувствует, что в горле по-прежнему что-то мешается, необходимо срочно обратиться к врачу.

Внимание! Материал носит лишь ознакомительный характер. Не следует прибегать к описанным в нем методам лечения без предварительной консультации с врачом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2161755-v-velikobritanii-zhenshchina-umerla-vo-vremya-konkursa-po-poedaniyu-zefira/

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