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Эзотерика

Пять человек погибли, 11 попали в реанимацию из-за отравления неизвестным веществом в России

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Больничные койки в палате
Больница. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Астраханской области расследуют гибель пяти человек, отравившихся неизвестным веществом. Еще 14 человек попали с отравлением в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на Следком.

Как сообщается на официальном сайте Следственного управления СК РФ по Астраханской области, в ночь с 8 на 9 мая 2024 года на территории Советского и Трусовского районов Астрахани в различных местах, в том числе в транспортном средстве, обнаружены тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. По предварительным данным, все они употребляли наркотические вещества.

По факту гибели пяти человек следственные органы возбудили дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Предварительная причина смерти всех пяти погибших, по версии следствия, отравление неизвестным веществом.

Помимо этого, в больницу с диагнозом "отравление неизвестным веществом" поступило 14 жителей города и ближайших районов Астраханской области, 11 из которых находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

"В настоящее время по уголовному делу проведены осмотры мест происшествий, назначен ряд экспертиз, опрошены очевидцы, а также изъяты мобильные телефоны потерпевших", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Шымкенте больше 20 человек отравились, вдохнув пары неизвестной жидкости. Им понадобилась медицинская помощь.

Отметим, что по информации на Единой платформе интернет-ресурсов госорганов, симптомы отравлений бывают следующими:

  • высокая температура от 37 до 40 градусов;
  • потеря аппетита и слабость;
  • диарея и тяжесть в животе;
  • тошнота и рвота.

В тяжелых случаях или при воздействии нейротоксических ядов возникают нарушения зрения, двоение в глазах, нарушения мышечного тонуса, потери сознания, обильное слюноотделение, нарушения работы головного мозга (галлюцинации, бред, кома) или периферической нервной системы (парезы и параличи) и так далее.

Первые симптомы отравления могут возникать в сроки от 1 до 8 часов, постепенно в следующие 1-2 дня они прогрессируют и без оказания помощи могут существенно навредить здоровью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2097995-pyat-chelovek-pogibli-11-popali-v-reanimaciyu-iz-za-otravleniya-neizvestnym-veshchestvom-v-rossii/

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