Япония пытается справиться с рекордным наплывом туристов в 2024 году

Рекордное количество туристов вызывает недовольство у жителей Японии, поскольку инфраструктура городов не справляется с наплывом людей, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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В настоящее время жителям Киото приходится проводить немало времени в ожидании свободного автобуса, прежде чем они смогут зайти в общественный транспорт.

Проблема усугубляется по мере того, как число туристов быстро увеличивается, создавая серьезную нагрузку на транспортную инфраструктуру древнего японского города. Общественное недовольство настолько сильно, что помогло Кодзи Мацуи, обещавшему бороться с наплывом туристов, одержать победу на выборах мэра в феврале.

"Мне поступило много жалоб от местных жителей с просьбой сделать что-нибудь с общественным транспортом. Структура Киото такова, что туристические направления и районы, в которых живут граждане, во многом пересекаются", — сказал мэр Киото Кодзи Мацуи.

Население префектуры Киото, в которую входит одноименный город, составляет около 2,5 млн человек, при этом в 2023 году в город въехало около 32 млн туристов. Популярность Японии среди туристов в 2024 году обусловлена ослабшей иеной.

Киото признан объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. При этом древняя столица Японии меньше многих крупных мегаполисов, где посетители могут быть более рассредоточены.

В настоящее время власти города работают над внедрением таких изменений, как строительство новых билетных касс на главном железнодорожном вокзале и строительство велосипедных дорожек.