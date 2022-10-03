Уголовное дело за фейки могут возбудить против Ксении Собчак

Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Сотрудники российской полиции сочли некоторые сообщения, распространяемые журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак, фейками. Теперь на нее могут завести уголовное дело, сообщается в Telegram-канале агентства ТАСС.

Как сообщили представители правоохранительных органов журналистам, Ксения Собчак могла распространять "фейки о государственной власти". Сейчас материалы в отношении нее направлены в Следственный комитет РФ для возбуждения уголовного дела.

Отмечается, что речь идет о фейке "про государственное финансирование фестивалей".

Ранее полицией было возбуждено уголовное дело о клевете в отношении режиссера Виталия Манского, который в интервью Собчак заявил, что якобы на Московском международном кинофестивале "воруется не меньше 85% бюджета". По этому делу в качестве свидетеля была допрошена Собчак.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990697-ugolovnoe-delo-za-feyki-mogut-vozbudit-protiv-ksenii-sobchak/