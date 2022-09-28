Эстония предложила ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла
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Эстония выступила с предложением включить в новый санкционный список Европейского союза патриарха Русской православной церкви Кирилла, передает эстонский портал ERR.
Об этом 28 сентября сообщил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.
Предложение о введении санкций связано с последними спорными высказываниями патриарха Кирилла о войне в Украине.
Напомним, в начале июня страны ЕС рассматривали вопрос о введении санкций против патриарха. Но против данного решения решительно выступила Венгрия.
Позже патриарх Кирилл попал под санкции Великобритании.
А в конце августа стало известно, что патриарх не сможет приехать в Астану для участия в Съезде лидеров мировых и традиционных религий. На съезде в сентябре побывал Папа Римский Франциск.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990066-estoniya-predlozhila-es-vvesti-sanktsii-protiv-patriarha-kirilla/