Эстония предложила ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла

Патриарх Кирилл. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Эстония выступила с предложением включить в новый санкционный список Европейского союза патриарха Русской православной церкви Кирилла, передает эстонский портал ERR.

Об этом 28 сентября сообщил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.

Предложение о введении санкций связано с последними спорными высказываниями патриарха Кирилла о войне в Украине.

Напомним, в начале июня страны ЕС рассматривали вопрос о введении санкций против патриарха. Но против данного решения решительно выступила Венгрия.

Позже патриарх Кирилл попал под санкции Великобритании.

А в конце августа стало известно, что патриарх не сможет приехать в Астану для участия в Съезде лидеров мировых и традиционных религий. На съезде в сентябре побывал Папа Римский Франциск.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990066-estoniya-predlozhila-es-vvesti-sanktsii-protiv-patriarha-kirilla/