Трансляцию российских телеканалов запретили в Латвии

Пара смотрит телевизор. Иллюстративное фото: pexels.com

Сейм (парламент) Латвии запретил трансляцию российских и белорусских теле- и радиоканалов на территории страны, передает Укринформ со ссылкой на сообщение латвийского сейма.

Введенная поправка предусматривает запрет на ретрансляцию и распространение радиопрограмм, телепрограмм или отдельных программ в Интернете, созданных лицами, которые прямо или косвенно управляются силами России или Беларуси.

Запрет будет длиться до 1 октября 2024 года. За его введение проголосовали 113 членов сейма Латвии, еще четверо воздержались.

Ранее Латвия закрыла въезд для российских туристов и объявила, что не будет выдавать визы гражданам России, которые уклоняются от частичной мобилизации в своей стране.

В августе сейм Латвии объявил Россию государством, поддерживающим терроризм, в связи с войной в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989227-translyatsiyu-rossiyskih-telekanalov-zapretili-v-latvii/