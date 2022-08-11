Пелоси выразила благодарность армии США за поддержку во время визита на Тайвань
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Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси на прошедшем брифинге выразила благодарность американской армии за поддержку во время ее визита на Тайвань, передает РИА Новости.
"Мы очень гордимся нашими военными, которые минимизировали влияние Китая на нашу поездку и заботились о нас", - сказала Пелоси.
Спикер также прокомментировала введенные Китаем против нее и ее семьи санкции. По ее словам, ей они безразличны.
Ранее Пелоси заявила, что китайский лидер Си Цзиньпин отреагировал на ее визит на остров "как испуганный хулиган". И отметила, что Китай не имеет никакого права контролировать визиты американского Конгресса.
Тем временем в "Белой книге" Пекин пообещал Тайваню сохранить высокий уровень автономии при присоединении к КНР.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982723-pelosi-vyrazila-blagodarnost-armii-ssha-za-podderzhku-vo-vremya-vizita-na-tayvan/