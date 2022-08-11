Пелоси выразила благодарность армии США за поддержку во время визита на Тайвань

Нэнси Пелоси. Фото: Brian Stukes/Getty Images

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси на прошедшем брифинге выразила благодарность американской армии за поддержку во время ее визита на Тайвань, передает РИА Новости.

"Мы очень гордимся нашими военными, которые минимизировали влияние Китая на нашу поездку и заботились о нас", - сказала Пелоси.

Спикер также прокомментировала введенные Китаем против нее и ее семьи санкции. По ее словам, ей они безразличны.

Ранее Пелоси заявила, что китайский лидер Си Цзиньпин отреагировал на ее визит на остров "как испуганный хулиган". И отметила, что Китай не имеет никакого права контролировать визиты американского Конгресса.

Тем временем в "Белой книге" Пекин пообещал Тайваню сохранить высокий уровень автономии при присоединении к КНР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982723-pelosi-vyrazila-blagodarnost-armii-ssha-za-podderzhku-vo-vremya-vizita-na-tayvan/