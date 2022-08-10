Озеро Иссык-Куль с МКС снял на видео российский космонавт

Вид на озеро Иссык-Куль с МКС. Кадр из видео: t.me/oleg_mks

Российский космонавт-испытатель "Роскосмоса" Олег Артемьев поделился видео с видом на кыргызское высокогорное озеро Иссык-Куль из космоса, передает Kaktus media.

"Наконец-то удалось запечатлеть на видео озеро Иссык-Куль во всей красе!" – написал космонавт в комментарии к видео.

Как отметил Артемьев, Иссык-Куль часто называют жемчужиной Кыргызстана. Оно входит в 30 крупнейших по площади озер мира и занимает седьмое место в списке самых глубоких озер.

Озеро расположено в северо-восточной части страны, между хребтами Северного Тянь-Шаня: Кюнгей-Ала-Тоо и Терскей Ала-Тоо на высоте 1608 м над уровнем моря, добавил российский космонавт.

Ранее британец снял на видео момент обрушения ледника на перевале Джууку в Кыргызстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982512-ozero-issyk-kul-s-mks-snyal-na-video-rossiyskiy-kosmonavt/