Инфляция в Южной Корее достигла почти 24-летнего максимума

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В Южной Корее в июне уровень инфляции вырос на шесть процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, об этом свидетельствуют данные, представленные на сайте национального статистического управления.

Отмечается, что значение инфляции выше шести процентов было зафиксировано в 1998 году, то есть 24 года назад.

По сравнению с прошлым месяцем цены на газ и другие виды топлива выросли на 2,9%, электричество подорожало на 0,1%. Базовая инфляция, не учитывая цены на продовольствие и топливо, в июне выросла на 3,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Тем временем в Турции инфляция также достигла самого высокого уровня за 24 года. Годовой уровень инфляции в этой стране в июне достиг 78,62%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976994-inflyatsiya-v-yuzhnoy-koree-dostigla-pochti-24-letnego-maksimuma/