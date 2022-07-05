В пяти регионах Италии объявили чрезвычайное положение из-за засухи

Город Анджера, регион Ломбардия, Италия. Фото: Pexels

Кабинет министров Италии объявил чрезвычайное положение в пяти регионах страны, которые пострадали от сильной засухи, передает Bloomberg со ссылкой на заявление правительства.

Регионы, в которых объявлено чрезвычайное положение, - Эмилия-Романья, Фриули-Венеция-Джулия, Ломбардия, Пьемонт, Венето.

Для решения сложившейся ситуации итальянское правительство выделило 36,5 млн евро.

Ранее стало известно, что как минимум шесть человек погибли в результате обрушения части горного ледника в итальянских Альпах. Ледник обрушился из-за аномально высоких температур.

Тем временем в Италии наблюдается сильнейшая за последнее десятилетие засуха. Из-за этого в Милане местные власти решили выключить декоративные фонтаны. Жителей центральных районов города также попросили экономить воду и сократить потребление электроэнергии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976982-v-pyati-regionah-italii-obyavili-chrezvychaynoe-polozhenie-iz-za-zasuhi/