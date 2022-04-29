Взрывы прогремели в промышленной зоне Стамбула, есть погибшие (видео)
Сегодня, 29 апреля, в промышленной зоне турецкого города Стамбул начался пожар, за которым последовали взрывы. Местные СМИ сообщают о погибших в результате инцидента.
Как передает РИА Новости, со ссылкой на турецкий телеканал A Haber, пожар произошел на территории одной из местных фабрик.
К месту происшествия незамедлительно выехали команды огнеборцев. Сейчас там находятся уже более 10 пожарных машин.
На данный момент сообщается о троих погибших и девятерых пострадавших в результате ЧП. Среди них есть и пожарные, отравившиеся дымом. Для оказания помощи к ним выехали фельдшеры скорой помощи.
Работников фабрики и соседних предприятий уже эвакуировали, всех доставили в безопасные места.
Работы по тушению пожара продолжаются.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967523-vzryvy-progremeli-v-promyshlennoy-zone-stambula-est-pogibshie-video/