Взрывы прогремели в промышленной зоне Стамбула, есть погибшие (видео)

Взрыв. Кадр из видео: IHA News

Сегодня, 29 апреля, в промышленной зоне турецкого города Стамбул начался пожар, за которым последовали взрывы. Местные СМИ сообщают о погибших в результате инцидента.

Как передает РИА Новости, со ссылкой на турецкий телеканал A Haber, пожар произошел на территории одной из местных фабрик.

К месту происшествия незамедлительно выехали команды огнеборцев. Сейчас там находятся уже более 10 пожарных машин.

На данный момент сообщается о троих погибших и девятерых пострадавших в результате ЧП. Среди них есть и пожарные, отравившиеся дымом. Для оказания помощи к ним выехали фельдшеры скорой помощи.

Работников фабрики и соседних предприятий уже эвакуировали, всех доставили в безопасные места.

Работы по тушению пожара продолжаются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967523-vzryvy-progremeli-v-promyshlennoy-zone-stambula-est-pogibshie-video/