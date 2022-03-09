Intel прекратит поставки товаров в Россию и Беларусь

Микрочип Intel: pixabay.com

Американская компания Intel на своем сайте сообщила, что решила прекратить поставки товаров в Россию и Беларусь.

"Intel осуждает вторжение России в Украину, мы приостановили все поставки клиентам как в России, так и в Беларуси. Наши мысли со всеми, кого затронула эта война, включая жителей Украины и соседних стран, а также всех тех, у кого есть семьи, друзья и близкие в этом регионе", - говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники компании собрали 1,2 млн долларов, которые будут пожертвованы на помощь народу Украины.

Наряду с этим, в России будут закрыты магазины детских товаров британского ритейлера Mothercare. Соответствующее объявление было опубликовано в пресс-релизе.

"Mothercare объявляет, что все бизнес-процессы в России, в том числе отгрузка всей продукции, приостановлены. Наш местный партнер подтвердил, что он немедленно приостановит работу примерно в 120 магазинах и в Интернете", - сказано в сообщении.

Тем временем крупнейшая звукозаписывающая компания Universal Music Group приостановила деятельность в России и закрыла на территории страны свои офисы, передает WSJ.

К аналогичному решению склоняются Sony Music Group и Warner Music Group Corp.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959880-intel-prekratit-postavki-tovarov-v-rossiyu-i-belarus/