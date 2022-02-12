На Сицилии вновь активизировался вулкан Этна (фото, видео)

Извержение вулкана Этна. Фото: Salvatore Allegra/Anadolu Agency/Getty Images

Извержение вулкана Этна произошло в ночь с 10 на 11 февраля на Сицилии.

Извергаться начал юго-восточный кратер вулкана Этна на высоте около 2900 метров, передает РИА Новости. Такие данные предоставил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии.

По информации издания, во время извержения из вулкана выбрасывались дым и пепел на высоту около восьми тысяч метров.

"Из кратера образовались три потока пирокластического материала. Первые два прошли несколько сотен метров в сторону котловины Валле-дель-Бове, а третий направился на юг, также пройдя несколько сотен метров", – сообщили вулканологи.

Извержение вулкана Этна. Фото: Salvatore Allegra/Anadolu Agency/Getty Images

Извержение вулкана Этна. Фото: Salvatore Allegra/Anadolu Agency via Getty Images

По информации журналистов, извержение прекратилось около часа ночи по местному времени.

Сотрудники института выложили видео, на котором можно увидеть кульминацию извержения.

"Видно образование нескольких потоков из-за обильных выпадений пирокластического материала", – объясняют ученые.

Этна – самый высокий из действующих вулканов Европы. С 2013 года этот природный объект находится в списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1955791-na-sitsilii-vnov-aktivizirovalsya-vulkan-etna-foto-video/