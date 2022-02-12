На Сицилии вновь активизировался вулкан Этна (фото, видео)
Извержение вулкана Этна произошло в ночь с 10 на 11 февраля на Сицилии.
Извергаться начал юго-восточный кратер вулкана Этна на высоте около 2900 метров, передает РИА Новости. Такие данные предоставил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии.
По информации издания, во время извержения из вулкана выбрасывались дым и пепел на высоту около восьми тысяч метров.
"Из кратера образовались три потока пирокластического материала. Первые два прошли несколько сотен метров в сторону котловины Валле-дель-Бове, а третий направился на юг, также пройдя несколько сотен метров", – сообщили вулканологи.
По информации журналистов, извержение прекратилось около часа ночи по местному времени.
Сотрудники института выложили видео, на котором можно увидеть кульминацию извержения.
"Видно образование нескольких потоков из-за обильных выпадений пирокластического материала", – объясняют ученые.
Этна – самый высокий из действующих вулканов Европы. С 2013 года этот природный объект находится в списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1955791-na-sitsilii-vnov-aktivizirovalsya-vulkan-etna-foto-video/