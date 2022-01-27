Стрельба произошла на границе Кыргызстана и Таджикистана (видео)

Пограничная зона. Фото: t.me/sputnik_kyrgyzstan

Сегодня, 27 января, на границе Таджикистана и Кыргызстана произошел конфликт, который перерос в перестрелку между пограничниками. Сообщается о наличии раненых.

Как пишет Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Погранслужбы КР, в период с 17:30 до 18:00 по местному времени таджикские пограничники в одностороннем порядке перекрыли участок дороги "Баткен — Исфана".

На место событий вскоре выехали начальник управления ПС по Баткенской области Кыялбек Толонбаев и начальник Баткенского пограничного отряда Рустам Миршакиров.

В 19:30 трасса вновь была открыта, однако уже к 19:35 ситуация вновь ухудшилась. По версии кыргызской стороны, таджикские пограничники открыли огонь, начались перестрелки. Указывалось, что таджикская сторона использовала минометы и гранатометы.

Началась эвакуация жителей приграничных сел с кыргызской стороны. Их перевозили в ближайшие поселения подальше от границы.

Тем не менее, уже скоро огонь прекратился с обеих сторон. Сообщается о трех раненых со стороны таджикских военных. По раненым кыргызским пограничникам на данный момент информации нет.

По версии таджикской стороны, как пишет Sputnik Таджикистан, беспорядки вспыхнули из-за того, что автомобили граждан Таджикистана были закиданы камнями с кыргызской стороны границы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1953374-strelba-proizoshla-na-granitse-kyrgyzstana-i-tadzhikistana-video/