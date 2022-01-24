Против протестующих в Брюсселе применили слезоточивый газ и водометы

Жозеп Боррель у разбитого демонстрантами окна. Фото: Twitter/JosepBorrellF

Противники санитарных мер против COVID-19 устроили протесты в столице Бельгии.

Ранее участники демонстрации обвинили действующее правительство страны в ущемлении своих прав и нарушении конституции. А также разместили в Интернете петицию с требованием отставки правительства.

"Правительство королевства, допустившее нарушение конституции и фундаментальных свобод граждан, должно подать в отставку, в стране должны пройти внеочередные выборы", - говорится в опубликованном документе.

На улицы Брюсселя вышли десятки тысяч человек. Полиция задержала примерно 10 человек, передает Life.

Кроме того, демонстранты попытались прорваться к зданию Европейской комиссии. Но против них были применены слезоточивый газ и водометы.

Действия протестующих осудил в Twitter верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Решительно осуждаю бессмысленные разрушения и насилие на демонстрации в Брюсселе сегодня, в том числе в отношении служебных помещений нашей Европейской внешнеполитической службы", - написал он.

Боррель также поблагодарил полицию за их усилия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1952578-protiv-protestuyuschih-v-bryussele-primenili-slezotochivyy-gaz-i-vodomety/