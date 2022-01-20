Таиланд с 1 февраля разрешит въезд привившимся туристам без карантина

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Власти Таиланда позволят привитым от COVID-19 въезжать в страну без карантина, передает ТАСС.

Нововведение в рамках туристической программы Test & Go вступит в силу с 1 февраля.

"Регистрация в программе Test & Go возобновится 1 февраля 2022 года. Путешественники из всех стран [и территорий], а не только из 63 ранее обозначенных могут подавать заявления по этой схеме", - заявила глава отдела новостей министерства иностранных дел Таиланда Марати Налита Андамо.

Отрицательный тест нужно будет иметь при посадке на самолет. Вдобавок по прибытии в страну и на пятый день пребывания необходимо сдать ПЦР-тест. Забронировать гостиницу в эти дни надо заранее.

Наряду с этим недельное пребывание на карантине в рамках другой программы "Пхукетская песочница" на одном из островов распространится на новые районы.

"Добавятся остров Чанг в провинции Трат, а также районы Бангламунг, Сирача, остров Сичанг и Паттайя в провинции Чонбури", - сказала Андамо.

Воспользовавшиеся программой "Песочница" полностью привившиеся туристы освобождаются от двухнедельного карантина. Вместо этого они должны провести некоторое время на одном из предложенных островов под наблюдением врачей, сдавая три ПЦР-теста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1952166-tailand-s-1-fevralya-razreshit-vezd-privivshimsya-turistam-bez-karantina/