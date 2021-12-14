Норвегия запретила продажу алкоголя в ресторанах и кафе из-за COVID-19

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Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что они вводят новые меры по борьбе с распространением коронавируса, в частности, в стране будет запрещена продажа алкоголя в общепите, передает РИА Новости.

В заявлении правительства говорится, что новые ограничения будут введены с ночи 15 декабря. Теперь для жителей Норвегии покупка алкоголя в ресторанах и кафе станет недоступной.

"Число заражений в Норвегии растет стремительно, мы получили новую информацию о штамме "омикрон", насколько быстро он может распространяться. Ситуация очень серьезная", – заявил премьер-министр страны.

Согласно новым ограничениям, школы и детские сады будут работать в режиме "желтый уровень". Студенты перейдут на дистанционное обучение. Компаниям рекомендуется перевести сотрудников на удаленный режим работы. В общественных местах станет обязательным ношение масок.

Кроме того, власти Норвегии рекомендуют жителям воздержаться от приглашения в дом более, чем 10 гостей. В праздники разрешается пригласить не более 20 человек за один раз, при этом соблюдая требование о социальной дистанции.

Весной действующего на тот момент премьер-министра Норвегии Эрну Сульберг оштрафовали за нарушение введенного против распространения коронавируса режима в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946790-norvegiya-zapretila-prodazhu-alkogolya-v-restoranah-i-kafe-iz-za-covid-19/