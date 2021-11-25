Туристов вынудят вакцинироваться чаще ради въезда в Евросоюз

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Евросоюз планирует рекомендовать ограничить срок действия сертификатов о вакцинации девятью месяцами, передает Bloomberg.

Европейская комиссия намерена объявить об этом в ближайшее время. По их мнению, ограничение срока действия вакцинных сертификатов принудит туристов чаще ревакцинироваться, а именно каждые девять месяцев.

Кроме того, ЕК предложит открыть границы для путешественников, привитых препаратами, одобренными ВОЗ, с 10 января следующего года.

Отмечается, что приоритет для въезда в страны ЕС будет отдаваться именно вакцинированным туристам, а не переболевшим COVID-19.

Ранее ВОЗ предупредила, что к марту 2022 года в Европе и некоторых странах Азии от COVID-19 может погибнуть еще 700 тыс. человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943946-turistov-vynudyat-vaktsinirovatsya-chasche-radi-vezda-v-evrosoyuz/