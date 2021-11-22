Систему "светофора" против COVID-19 введут в Новой Зеландии

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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что с 3 декабря в стране начнет действовать система "светофора" для уведомления о рисках COVID-19, передает РИА Новости.

По словам премьер-министра Новой Зеландии, цвет "светофора" во многом будет зависеть от уровня вакцинации местного населения.

"Для большей части, если вы вакцинированы, вы сможете передвигаться и делать, все что обычно делаете... с той разницей, что будут разные ограничения по числу разрешенных скоплений людей", - заявила Ардерн.

Уточняется, что система "светофора" введена вместо локдауна. На данный момент в стране от коронавируса привиты двумя компонентами 83 процента жителей.

Напомним, официальные лица Новой Зеландии ослабили коронавирусные ограничения впервые с марта прошлого года. Теперь для полностью вакцинированных путешественников из других стран двухнедельный период самоизоляции будет сокращен до одной недели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943340-sistemu-svetofora-protiv-covid-19-vvedut-v-novoy-zelandii/